VIDEO: Causa controversia propuesta de matrimonio en noticiero de Canal 11

MÉXICO.- La conductora Carla Contreras no contaba con que, en plena transmisión del noticiero, su novio le propusiera matrimonio, por lo que se llevó una grata sorpresa que de inmediato la hizo llorar de felicidad.

"En información de último momento, sin duda este 2020 ha sido un año muy especial, no sólo por la pandemia de Covid-19, sino porque para algunas personas ha sido el mejor año de sus vidas, sus sueños se han vuelto realidad... Un nuevo capítulo de esta increíble historia de amor está por escribirse, veamos de qué se trata".

Así fue como Carla Contreras presentaba la noticia antes de enterarse que era su propia historia de amor la que estaba describiendo. Posteriormente apareció en una pantalla la fotografía de la conductora donde se encuentra junto a su novio, lo que la conmovió; sin embargo, la sorpresa más grande apenas estaba por llegar, pues su ahora prometido entró al foro del noticiero para hincarse y pedirle matrimonio.

La conductora de inmediato corrió a abrazarlo y emocionada hasta las lágrimas pronunció las palabras que la llevarán al enlace matrimonial: ¡Sí quiero, sí quiero, sí quiero!

Con la felicidad que implicó el momento, Carla Contreras agradeció a la producción por ser cómplices de su prometido para que llevara a cabo la sorpresa y luego de que recibiera el anillo de compromiso en su dedo dijo "Me les caso".

El momento fue publicado en redes sociales causando controversia debido a que algunos internautas expresaron su emoción por la noticia y algunos otros opinaban lo contrario.

Ira we!! Me quede así!!

Yo cuando vi la pedida de matrimonio de la doña esa en canal 11...



No mmessss!! pic.twitter.com/sLqweE7Wia