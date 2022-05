Chambelanes bailan sexy a quinceañera; padre intenta golpearlos

Una quinceañera se volvió viral luego de que sus chambelanes el bailaran sexy al ritmo del genero urbano y su padre furioso intenta golpearlos por el atrevimiento.

A través de la red social de TikTok se compartió un video que rápidamente llamó la atención de los internautas.

En el video se puede ver a la quinceañera sentada en una silla, apreciando el baile que sus chambelanes le hacían a su alrededor.

De repente, los jóvenes cambian el ritmo del baile, pareciéndose más a un striptease que a un baile tradicional de XV años.

Ante esto, el padre de la quinceañera se mostró molesto por la situación y trata de parar el baile, no obstante, algunos asistentes a la fiesta lo detienen.

El video rápidamente se volvió viral y hasta el momento cuenta con 1.8 millones de "Me Gusta", 12 mil comentarios, más de 32 mil compartidas y 17.9 millones de reproducciones.

Tiktokers reaccionan a video viral

Como era de esperar, este video se volvió rápidamente viral, dividiendo opiniones a su paso, ya que mientras algunos usuarios consideran que se trata de un video armado, algunos criticaron esta nueva forma de bailar en unos XV años.

Uno de los eventos que más esperan algunas jóvenes de México y América Latina, es la fiesta de XV años, la cual marca un antes y un después en su vida, dejando la niñez para darle paso a la vida adulta.

"Así me imaginé a mi papá si me hubieran bailado"; "Eso parece despedida de soltera", "Su padre se enoja, pero ella bien atrevida"; "No creo que sea real"; "Sabemos q los 15 años es inolvidable, pero mejor me lo llevo de viaje y le podría amueblar su dormitorio, ya que es un gasto enorme y para ver esto no", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la sección de comentarios.

Video del papá molesto ¿es actuado?

A pesar de las reacciones que ha tenido este video, es importante señalar que el usuario @evolucioncero, forma parte de una agencia de renta de chambelanes para quinceañeras, la cual se encuentra en Torreón, Coahuila.

En otro video de TikTok, al parecer se demostraría que el papá forma parte de una actuación para la agencia de chambelanes.

En dicho material, el tiktoker comentó: "Las imágenes son con permiso de los padres, aclaramos que es parte del show y lo del papá fue actuado; 'evolucioncero', agencia de renta de chambelanes".

(Con información de El Universal)