Charmin lanza papel higiénico para millennials

CIUDAD DE MÉXICO.- Dicen que nada dura para siempre, sin embargo, “Charmin” ofrece algo muy parecido al lanzar al mercado millennial "Forever Roll": un papel higiénico que promete durar un mes.

El gigantesco rollo, parecido a los que se usan en baños públicos de estadios o de eventos masivos, se vende desde abril pasado, pero el producto se hizo viral después de que varios medios estadounidenses retomarán la peculiar oferta.

El producto está enfocado en la franja millennial y Charmin promete en su página web que su utilidad y duración está garantizada. La compañía está tan segura que ofrece su dinero de regreso a los usuarios que no queden satisfechos.

Still looking for that perfect holiday gift? Check out the Charmin Forever Roll, featured in Adage! (It's the gift that keeps on giving...literally.) https://t.co/yzC3LGNrIw pic.twitter.com/GUcKkq9L9k