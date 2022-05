Chayanne felicita a las mamás; hijos de México piden regrese a casa

Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, deleitó a todas las madres este 10 de mayo, pues el cantante decidió “preparar el desayuno” para todas las mujeres en su día, este video causó furor entre los internautas, por lo que sus hijos de México pidieron que su padre regrese a casa.

A través de su cuenta de TikTok, Chayanne compartió un video en el que se le puede observar cocinando un delicioso huevito con salchicha, ahí aprovechó para felicitar a las madres en su día.

“¡Wow! Mira como está esto, en Puerto Rico me decían el chef ‘pepin’… En el día de las madres me tocó a mí hacer el desayuno hoy ¡Feliz día de las madres”! Pero este me lo como yo (señala la preparación del sartén)” dijo el también compositor.

El metraje está acompañado con la siguiente leyenda: ¡Feliz Día De Las Madres! ¿Quién más hizo el desayuno hoy? #felizdiadelasmadres. El cual ya cuenta con más de un millón de likes y más de 30 mil comentarios.

Hijos de México piden que regrese a casa

Luego de esta publicación, los internautas no dudaron en reclamar la ausencia de “su padre”.

Al puertorriqueño se le ha nombrado el “Papá de México”, debido a que las madres mexicanas dicen a sus hijos que el cantante es el responsable de engendrarlos.

Entre los comentarios se solicita que Chayanne regrese a casa, otros expresan el amor que sienten por su “papá”.

“Papá ya vuelve, ¿Cuándo termina la gira?”, “papi vuelve a casa, mi mami necesita de ti”, “gracias por hacer el desayuno de hoy papá”, “Chayanne te amo y mi mamá también”, “como siempre tan detallista mi padre” se lee en las respuestas del video.

Hijos de México piden que regrese a casa [Foto: captura de pantalla]

Influencer prefiere que Chayanne sea su esposo

En la misma publicación, Prof Mexicaine, la joven influencer que enseña idiomas a sus seguidores, aprovechó la oportunidad para gritar a los cuatro vientos su amor por el cantante, pero no precisamente paternal, pues dejó claro que a diferencia de sus seguidores, ella prefiere que el compositor sea su esposo.

“Todos diciéndole papá y yo que quiero que sea mi esposo” confesó la traductora.