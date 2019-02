Choque múltiple de 47 autos por nevada en autopista de Missouri

Agencias

Missouri.- Un terrible choque múltiple entre más de 40 vehículos dejó una persona muerta y otras siete resultaron heridas, en una autopista en Missouri durante una nevada el viernes.

De acuerdo con Infobae, el hecho ocurrió en medio de un fuerte temporal de tormentas y nevadas. Las autoridades indicaron que los caminos en la ruta I-70 se encontraban cubiertos de nieve.

Algunos de los afectados compartieron impactantes imágenes en las redes sociales.

Un video divulgado por el acompañante en un camión muestra cómo los autos llegan a toda velocidad y se estrellan contra la columna de vehículo.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG