Video: Christopher Mah descubre que "Bob Esponja" y "Patricio Estrella" existen.

Hallazgo de científicos marinos comprueba que "Bob Esponja" y "Patricio Estrella" si existen en la vida real, tras una exploración en una montaña submarina llamada Retriever, que se encuentra a 200 millas al este de la ciudad de Nueva York.

Un científico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Christopher Mah, fue quien descubrió a una esponja amarilla cuadrada y una estrella de mar rosa que se encontraban juntas en el lecho marino, las cuales de inmediatamente vio el parecido a los personajes animados de la pantalla chica.

"(risas)... Normalmente evito este tipo de referencias…pero ¡WOW. En vida real Bob Esponja y Patricio!...", expresó el científico en su cuenta de twitter.

Who lives in a seamount under the sea? @oceanexplorer spotted @SpongeBob and Patrick IRL!



But that's not all - this weekend, we’ll show you 5 more amazing finds from @NOAA's latest dives into uncharted waters. pic.twitter.com/TZ4oSLke0p