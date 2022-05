Chumel Torres exige al PRI, PAN y PRD no usar su imagen

El comediante Chumel Torres pidió a los partidos PAN PRI y PRD, que integran la alianza Va por México retirar su imagen de un paredón en el que muestran los rostros de más de 400 personas que presuntamente han sido atacadas por el gobierno en una campaña denominada "traidores a la patria".

A través de su cuenta de Twitter, el conductor de "El Pulso de la República" manifestó su descontento con la utilización de su imagen en el collage de un paredón durante un evento en que participaron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD.

escribió el influencer en redes sociales y agregó que jamás autorizó el uso de su imagen.

Además, Chumel Torres enfatizó que no tiene nada que ver con ninguno de los partidos involucrados y "usaron esto sin mi permiso".

En el evento que realizó este lunes la alianza Va por México, Alejandro Moreno (PRI), Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) manifestaron su rechazo a la reforma electoral de AMLO y recriminaron que son víctimas de una campaña de odio por haber votado contra la reforma eléctrica.

En el muro con el rostro de más de 400 personas, también figuran los rostros de periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, así como ministros, actores, activistas y demás personalidades que se opusieron a la iniciativa de reforma eléctrica del presidente.

Asimismo, Chumel Torres recalcó que no tiene filiación con ningún partido político.

Políticos (todos).



No me caen bien. Ninguno. De ningún partido.

No somos amigos.

No quiero que me vinculen a ustedes en ningún momento, proyecto o lugar.



Besos 😘



Chumel.