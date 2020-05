Cierran 'Las Barras Praderas' el gimnasio más famoso de México

MÉXICO.- Desde ayer lunes, el gimnasio más popular de Mexico "Las Barras Praderas" fue cerrado por las autoridades de manera temporal por la contingencia sanitaria por COVID-19.

Sin duda alguna este gimnasio urbano ubicado en el Estado de México se ha vuelto muy famoso a través de las redes sociales debido a la peculiar forma de entrenar, con un lenguaje de 'barrio' y con videos que se han hecho virales tanto en Twitter, Facebook y hasta en Tik Tok.

“Si no me morí de amor, qué me va a hacer una bacteria” Gran poeta de las barras praderas pic.twitter.com/I61tygmYlR