Cisne muere de pena luego que jóvenes destrozar los huevos que empollaba

La crueldad hacia los animales alcanza niveles que simplemente no tienen nombre. Esto es aún más grave cuando el ataque es en contra de especies por naturaleza dóciles y “cariñosas” con los humanos. Esta es una de esas historias en la que el ser humano toma el papel de la más irracional de todas las bestias.

Ocurrió en Kearsley, Inglaterra. Donde un grupo de jóvenes sin oficio ni beneficio decidió que sería “divertido” atacar un nido de cisne con ladrillos y rocas. Así lo hicieron y los resultados fueron devastadores: de los seis huevos que había en el nido, tres quedaron destrozados.

Pero la tragedia no terminó ahí para la madre cisne. Dos de los huevos que sobrevivieron al ataque de los jóvenes no tuvieron la misma suerte contra otros animales y sólo quedó uno.

Así lo contó en su cuenta de Facebook Michael James Mason, residente de Kearsley, Inglaterra:

“Realmente no quiero hacer este post hoy porque viene acompañado de una gran tristeza. He tratado de mantenerlos actualizados sobre este cisne que puso seis huevos, tres fueron destruidos por los jóvenes, luego fue acosada por los perros, un pato y una gallina. Dos huevos más se perdieron dejándola con un solo huevo".

De acuerdo con una publicación del Manchester Evening News, los ciudadanos revelaron además que mantenían vigilancia de los cisnes por lo que supieron que el cisne macho hacía dos semanas que no volvía al nido. Y tristemente el pasado 18 de junio encontraron muerta a la hembra, tendida sobre el nido.

“No hay mucho que pueda decir realmente. Probablemente murió de tristeza ya que tenía una pareja de por vida y él se alejó por el estrés", contó el activista Sam Woodrow.

En tanto, la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals informó que realizaría una investigación para dar con los jóvenes que con su ataque el nido propiciaron la tragedia.

(Con información de Manchester Evening News y redes sociales)