Captan a Citlalli Hernández en tienda Apple: Salinas Pliego ataca

A Citlalli Hernández le llovió sobre mojado tras ser captada en una tienda Apple donde presuntamente estaría escogiendo un nuevo iPhone, mientras que Ricardo Salinas Pliego no dejó escapar la oportunidad de atacar a la senadora de Morena.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el fundador de Grupo Salinas volvió a criticar a Hernández luego de que esta, reprobara el reportaje de Tv Azteca sobre Cuba.

“Cenadora usted es de esos parásitos que jamás han hecho nada productivo, solo cobrar y vivir de los impuestos que me exige pagar, se dice comunista y mírese por favor. Dígame: Ha pagado un sueldo? Ha beneficiado a algún cliente? Ha construido algo para México? Serénese ya” arremetió Salinas Pliego.

Sin embargo, la funcionaria no se quedó callada y pidió al empresario que en lugar de dedicarle tiempo, pague lo que debe al SAT.

El usurero @RicardoBSalinas me dedica decenas de tuits, se burla de mi físico y responde con chistes sin gracia pero con mucha ignorancia y sin argumentos. Quédese con eso, lo cierto es que a mí jamás me van a dedicar un libro como este. Pd. Pague ya sus impuestos” apuntó Citlalli Hernández.

Pero este no se quedó de brazos cruzados y decidió contratacar, por lo que solicitó a sus seguidores pensar el título de un libro inspirado en la senadora.

“Primero que nada, provecho! A usted nunca le van a dedicar un libro porque aunque sea por odio (como el de la momia), me los dedican porque soy importante, he estado aquí siempre y aquí voy a seguir. Estaba antes de que usted llegara y estaré cuando se vaya, no se enoje, aguante” contestó Salinas Pliego.

“Ahora que… vamos pensando en cómo se llamaría un libro suyo. ¿A ver jóvenes, que título le pondríamos al libro de la cenadora @CitlaHM?… empiezo yo: El graaaan MUNDO de la política comunista desde mi iPhone” añadió el empresario.