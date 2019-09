Perro finje desmayo para que no le corten las uñas

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los perros no sólo pueden convertirse en los mejores amigos, también en grandes actores, con actuaciones 'dignas' de Oscar.

De acuerdo con el portal de noticias Excélsior, un perrito se ha vuelto viral a últimos días en Twitter ¿la razón? su increíble actuación al fingir un desmayo para que su dueña no le corte las uñas.

También te puede interesar: Mira la reacción de un perrito callejero al saber que le regalarán croquetas

El video publicado por la usuaria Rashona tiene como título 'El Premio de la Academia a la mejor actuación dramática es para...' y hasta el momento suma más de 6 millones de reproducciones y casi 500 mil 'likes'.

En el cómico video se puede ver cómo el can, al darse cuenta de las intenciones de su dueña, decide ignorar sus órdenes. Y luego, cuando esta toma la pata del perro y se prepara para cortarle las uñas, el animal empieza con su dramática actuación y se deja caer muy lentamente hacia atrás con las patas levantadas y los ojos abiertos.

The Academy Award for best dramatic performance goes to… pic.twitter.com/ErlQc2JcpQ