Coahuila: Profesora olvida apagar su micrófono e insulta a sus alumnos (VIDEO)

MÉXICO.- La profesora Norma de la secundaria Profesor Federico Berrueto Ramón, ubicada en Saltillo, Coahuila, se refirió a sus alumnos como: "pinches huercos, no me entregan nada, ni mad...", sin imaginarse que sus propios estudiantes lo publicarían en redes sociales, porque se le olvidó apagar el micrófono de su computadora.

La institución es conocida como una de las de mayor prestigio en la capital de Coahuila.

La Secretaría de Educación Pública del estado, a cargo de Higinio González Calderón, inició una investigación para fincar o deslindar responsabilidades, luego de que la maestra fue exhibida en un video que circula en redes sociales.

La docente "se desahogó" al parecer con un amigo o colega luego de que terminó de pasar a sus alumnos sus promedios de calificaciones que obtuvieron y, cansada de que no aprendan como ella quiere, comenzó a quejarse con una persona por teléfono.

"No'mbre pero pinches huercos no me entregan nada, ni madres. Y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandado [los trabajos] todos hechos un desmadre", dijo.