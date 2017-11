Mezclan 'Come together' con cumbia para homenajear a Lennon (Video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- A través de su canal de YouTube, Biribiri Records decidió homenajear a John Lennon de una forma muy particular, con motivo del 45 aniversario del lanzamiento de su disco "Live in New York City".

Por ello publicaron un video que se hizo viral en minutos, en el cual se mezclan imágenes de aquel concierto, con las de un recital de la famosa banda de cumbia argentina Los Palmeras, informó el portal RT.

En un gran trabajo de edición, mezclaron la canción 'Come together', del músico británico, con 'Bombón asesino', del grupo sudamericano.

Con tono humorístico, los autores aseguran que se trata de algo inédito y que "tras luchar contra las trabas de representantes y discográficas, #BiribiriRecords consiguió el material para difundirlo entre todos los fans".

Este canal de YouTube fue lanzado hace algunos meses y desde entonces se ha dedicado a producir este tipo de videos. En su lista de reproducción se puede encontrar también un cruce de canciones entre el tanguero Astor Piazolla y AC/DC, o entre los Bee Gees y la cantante de cumbia Lia Crucet, entre otros.