Intenta huir de la policía y... ¡su coche lo atropella!

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre del norte del estado de Virginia, Estados Unidos, identificado como Isaac Bonsu, intentó eludir a la justicia, pero su propio automóvil se lo impidió.

De acuerdo con un video publicado por la Policía del Condado de Fairfax, el conductor, bajo los efectos del alcohol, descendió del vehículo e intentó escapar de los agentes de seguridad; sin embargo, el sujeto, de 30 años de edad, olvidó colocar el freno de mano y terminó siendo embestido.

También te puede interesar: ¿Qué tramará este gato? La mirada aterrorizó las redes (Video)

El sujeto fue aprehendido por una aparente violación del equipo, enfrenta varios cargos, incluido el delito de golpear y huir...

Golpeado, pero sin inmutarse e ileso, siguió corriendo; según la Associated Press (AP), fue atrapado después de una breve persecución a pie.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo en una calle residencial en la ciudad de Alexandria, al sur de Washington, D.C.

Actualmente, Bonsu, aprehendido por una aparente violación del equipo, enfrenta varios cargos, incluido el delito de golpear y huir, conducir en estado de ebriedad y posesión de marihuana, informó SunHerald.

ICYMI: Have you seen our latest in-car video capturing a man trying to escape our officers, but his plan gets foiled when he's hit by his own car? 😬 Check out the footage! #FCPDStrangerCalls pic.twitter.com/fSbDts61R1