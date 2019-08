Agencia

MÉXICO.- Nada año se lleva a cabo el Campeonato Mundial de Rally, para los amantes de la velocidad este es un evento imperdible.

Este año, en Alemania, un espectador se salvó de milagro gracias a una rápida maniobra que realizó Mads Ostberg.

De acuerdo con información de medios deportivos, durante una segunda vuelta un espectador cayó desde un pequeño muro sobre la pista, justo antes de una curva.

En ese momento Ostberg pasaba por ahí y por fortuna logró esquivar al sujeto.

La escena quedó grabada por un espectador.

El video fue compartido en Twitter por Ostberg quien pidió que la gente se mantenga en lugares seguros durante esos eventos.

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

📸Vincent Petit pic.twitter.com/svjB65gDjj