Conductora de radio da a luz en programa en vivo

Agencia

SAN LUIS, Estados Unidos.- Cassiday Proctor, conductora del programa de radio 'Spencer’s Neighborhood' de la emisora The Arch (San Luis, Estados Unidos), narró en vivo el momento en que dio a luz a su primer hijo este 20 de febrero.

De acuerdo con información del portal de noticias RT, a lo largo de su embarazo, la locutora compartió a través de las ondas "todos los aspectos de la gestación", señaló el conductor principal del programa, Spencer Graves, quien agregó que el parto se trató de "un momento histórico".

.@radiocass enjoying my gift to her for third trimester comfort... pic.twitter.com/eYyu2mrfel