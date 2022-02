Conoce a Henny Penny, la gallina que intentó entrar al Pentágono y fue atrapada

Una gallina fue atrapada en una zona de alta seguridad del Pentágono, el ave fue descubierta el lunes cerca de las oficinas del Departamento de Defensa, dijo la Liga de Bienestar Animal de Arlington.

Apparently, the answer to "why did the chicken cross the road" is to get to the Pentagon?! This chicken was caught sneaking around the security area at the Pentagon (we're not kidding) and our officers picked her up. Now we need a name for her - suggestions welcomed! pic.twitter.com/6RmMSjNKnU