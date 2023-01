Conoce el dibujo viral de Elon Musk que no encantó a Twitter

El pasado domingo 22 de diciembre, el empresario Elon Musk publicó un tuit en el que informaba acerca de un nuevo cambio para la aplicación.

En éste comentó que ahora se podrán contar las vistas que ha tenido un tuit, aunque mencionó que esto es normal en un video, también ayuda para que los usuarios interactúen entre sí.

Por lo anterior, la usuaria Ana Mostarac, expresó su descontento dibujando al empresario de formas caricaturescas.

Get rid of the view count feature @elonmusk or I will pick up the pencil again pic.twitter.com/YdBwpnuhrb

La publicación ya tiene más de dos millones de interacciones y los usuarios han apoyado a la artista “Esta es la forma menos violenta de expresar la ira que he visto”, a lo que la joven ha respondido en agradecimiento.

Sin embargo, Musk solo ha publicado artículos de Tesla y de los nuevos cambios que tendrá la aplicación para este año como la nueva navegación que permite deslizar hacia un lado para cambiar entre tweets, tendencias, temas, recomendados y seguidos.

No obstante, Ana Mostarac, publicó que Twitter quiere bajar su contenido porque supuestamente está violentando las reglas y fomentando conductas perjudiciales, incluso subió una captura de pantalla en la que una leyenda apareció en su publicación del dibujo.

Next to the Delete button, there should be an Appeal or Review button.

Unclear you violated the rule. Threatening artistic sensibilities, pencils, or paper does not appear to be in scope for this rule.@elonmusk