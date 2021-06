Conoce lo que podría ser el tercer diamante más grande del mundo

Un diamante enorme, que podría ser el tercero más grande extraído de la historia, fue descubierto en el país africano de Botsuana.

La piedra preciosa de alta calidad pesa mil 098,3 quilates y fue desenterrada a principios de este mes en la mina Jwaneng, propiedad de Debswana, una empresa minera de propiedad conjunta del gobierno de Botsuana y De Beers Group.

In pictures: Botswana President Mokgweetsi Masisi and First Lady Neo Masisi show off a 1,098-carat diamond unearthed by Debswana mining company that is said to be the world's third biggest diamond pic.twitter.com/7PQgB723dZ