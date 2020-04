Video: El coro de miles de voces que desafía la cuarentena y emociona en internet

Cancún.- En medio de las noticias que elevan el nivel de estrés y preocupación de la gente en cuarentena, hay videos que levantan el ánimo, como los que comparte Pub Choir en sus redes sociales, que, a pesar de la distancia, reúne las voces de miles de personas de todo el mundo para entonar canciones.

Pub Choir es un show musical fundado en Brisbane, Australia en 2017 por Astrid Jorgensen y Megan Bartholomew. En cada evento, Jorgensen organiza una canción popular y la enseña al público en armonía su público en tres partes, concluyendo con una actuación que se filma y comparte en las redes sociales.

Siguiendo su esencia, la organización convocó a través de sus redes sociales a sus fans para cantar, primer lo hizo con “Close to you” de The Carpenters, luego con “Heroes”, de David Bowie y el resultado ha sido conmovedor.

También te puede interesar: Abuelitos celebran emotivo aniversario de bodas durante pandemia por coronavirus

“Más de 1000 personas de 18 países presentaron un video de su actuación de "Close To You" (The Carpenters) en solo DOS DÍAS.

Cada envío que recibimos con éxito se agregó manualmente al colectivo. Y luego vimos cómo se desarrollaba la magia ... Conecte esos auriculares y enciéndalo”, es la presentación que acompaña el primer video.