Critican a David Guetta tras realizar un tributo a George Floyd en su concierto virtual

ESTADOS UNIDOS.- El DJ David Guetta fue criticado en redes sociales tras realizar un tributo a George Floyd con una canción que incluyó parte de un discurso de Martin Luther King Jr.



El famoso, de 52 años, fue el anfitrión de un evento de recaudación de fondos para ayudar a afectados por el coronavirus a través de una transmisión en vivo realizada en la azotea de un edificio de Nueva York, espacio en el que estrenó su melodía.



"El mundo está pasando por tiempos difíciles y Estados Unidos también, en realidad. Anoche, sabía que íbamos a hacer esto, e hice un tema especial en honor a George Floyd. Realmente espero que podamos ver más unidad y más paz cuando las cosas ya son tan difíciles", comentó el famoso.

No obstante, las críticas se pusieron en su contra, y en varias de ellas incluso lo señalaron como un ejemplo de cómo la gente blanca se enfrenta al racismo.

We’ve found it. The whitest way to react to racism. pic.twitter.com/aOE3PYESt7 — AdequateEmily (@AdequateEmily) May 31, 2020

-Oye David Guetta, creo que con todo lo que esta pasando en USA podrías hacer un minuto de silencio por la muerte de George Floyd.

-¿Un minuto de silencio? ¿Y por qué no UN MINUTO DE INCOMODIDAD?pic.twitter.com/cSyj35IFpT — Zequio en Casa (@Zequiodzilla) May 31, 2020

Yes David Guetta, I’m sure that’s exactly what George Floyd would have wanted... an EDM banger sampling Martin Luther King 🤨pic.twitter.com/eVUB4p4CRj — Áine McMahon (@AineMcMahon) May 31, 2020