¿Cuervo gorila? Se viraliza el video del extraño animal

TOKIO.-Un video se ha vuelto viral en redes ya que muestra a un cuervo posando con sus alas abiertas, sin embargo lo curioso de la extraña posición del animal hizo que espectadores compararan al ave con un gorila.

De acuerdo a El Imparcial, el pájaro fue filmado en Nagoya, Japón, y muestra al animal de aspecto extraño moviendo su cabeza mientras se balancea sobre lo que parece ser un par de brazos musculosos.

La usuaria de Twitter Keitaro Simpson compartió el clip de su encuentro con la criatura en las redes sociales, donde rápidamente acumuló más de nueve millones de visitas.

Si bien la mayoría de los comentaristas fueron una mezcla de confusión y miedo, un investigador postdoctoral de la Universidad de Washington propuso una explicación para el comportamiento del cuervo.

Therapist: Gorilla Crow is not real. Gorilla Crow can’t hurt you.



Gorilla crow: pic.twitter.com/NSCuyH8Qdw