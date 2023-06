‘Dame mit Fächer’, obra de Gustav Klimt fija nuevo récord en subastas

Una obra maestra tardía del artista austriaco Gustav Klimt se vendió el martes por 85,3 millones de libras esterlinas (108,4 millones de dólares), lo que la convierte en la obra de arte más cara subastada en Europa.

“Dame mit Fächer” (Dama con abanico) se vendió a un comprador en la sala de Sotheby’s en Londres después de una guerra de ofertas de 10 minutos por un precio de 74 millones de libras esterlinas (94,35 millones de dólares). La cifra final incluye un cargo conocido como prima del comprador.

El precio de venta superó con creces la estimación previa de 65 millones de libras esterlinas u 80 millones de dólares.

