Danna Paola responde saludo de Eleazar Gómez; niega colaboración con Belinda

La cantante mexicana, Danna Paola respondió el saludo que le envió su expareja, Eleazar Gómez, donde el actor comentó no descarta volver a ser compañeros de trabajo, como paso en la producción de Televisa, Atrévete a Soñar.

Tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la intérprete de “Kaprichosa” fue entrevistada por varios medios de comunicación, mismos que cuestionaron su opinión sobre el saludo del también cantante.

"¡Qué bueno, me da mucho gusto!"

La también actriz dejó claro que no tiene ningún contacto con su expareja, tal como lo confirmó Eleazar.

“No… gracias, amigos, voy a mi vuelo, los quiero”.

En días pasados durante una entrevista, Eleazar Gómez habló sobre su nueva vida después de salir de lograr su libertad condicional, ahí comentó sobre la relación que tiene con sus ex compañeras de trabajo, Danna Paola y Violeta Isfel y su incursionamiento en al labor altruista.

"Bueno, hace mucho tiempo que no las veo, les mando un grande saludo a las dos, pero hace mucho tiempo que no tengo mucho contacto, si se diera para situaciones como la que hoy nos reúne, por supuesto que sí, es una gran causa” declaró Gómez.

Danna Paola Niega rechaza colaborar con Belinda

A la protagonista de Élite, se le cuestionó sobre su declaración hecha anteriormente sobre que la princesa del Pop, Belinda no quiso hacer un dueto con ella, pero la actriz manifestó que no recuerda haber mencionado eso.

"¿A poco?, no sabía… no me acuerdo haberlo dicho, la verdad".

Sin embargo, aseguró que por el momento no tiene la intención de colaborar con la intérprete de “Luz sin gravedad” en el teatro musical.

“Tengo muchos planes en mi música, entonces para mí es muy complicado hacer teatro", puntualizó Danna Paola.

¿La actriz vivió violencia con Alex Hoyer?

Los medios de comunicación aprovecharon la oportunidad para cuestionar a la protagonista de atrévete a soñar sobre la supuesta violencia que vivió al lado del ex participante de La Voz, Alex Hoyer, donde muy molesta optó por no brindar ninguna declaración. Lo único que dejó claro es que ella es sumamente feliz con su presente y se alejó de personas tóxicas.

"Ay amigos, de verdad!, o sea, sigan adelante, estamos en otros tiempos… yo no tengo por qué aclarar nada, ni explicar mi vida, tengo mucho trabajo, estoy muy feliz, estoy rodeada de gente maravillosa, tengo mucho amor en mi vida y me deshice de muchas personas tóxicas justamente para evitarme estas preguntas" aseveró, Danna Paola.

