¡De película! Anaconda y caimán pelean a muerte ¿Quién ganó?

Agencia

Estados Unidos.- Kevin Dooley, fotógrafo de vida silvestre, se encontraba en unos humedales tropicales de Pantanal (Brasil) cuando vio cómo una anaconda de unos nueve metros mató a un caimán que mediría 1,80 metros.

Ambos animales lucharon por salvar su vida: la anaconda apretó con tanta fuerza que fracturó todas las patas del caimán que, por su parte, logró hundir sus dientes en el cuello de la serpiente.

También te puede interesar: Captan extraños caimanes naranjas en EU (video)

"Todo sucedió en unos ocho minutos" y "la anaconda se quedó sin oxígeno y tuvo que soltar al caimán", momento en el que su rival aprovechó para morder, relató Dooley al diario Daily Mail.

Sin embargo, la serpiente se habría zafado y el caimán habría muerto, añadió este testigo, quien registró el suceso con su cámara.

Huge 28ft anaconda KILLS a crocodile in dramatic fight to the death deep in the Amazon https://t.co/914Lckotkd pic.twitter.com/gl3fm4YclA