DEA ofrece recompensa millonaria por líderes del Cártel de Sinaloa

Este martes, un periodista de The New York Times con sede en México informó que la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) decidió lanzar una campaña con la finalidad de capturar a los líderes del Cártel de Sinaloa ofreciendo millonarias recompensas.

A través de su cuenta de Twitter oficial, el periodista Ioan Grillo explicó que la dependencia está dispuesta a dar $45 millones para las personas que puedan ofrecer información que conduzca al arresto de los siguientes capos:

Según lo explicado por Grillo, esta campaña nace en medio de la frustración del gobierno de Estados Unidos por los altos niveles de tráfico de drogas y la poca acción que México ofrece para frenar a los grupos delictivos.

“ÚLTIMA HORA: La DEA lanza nueva campaña de carteles para perseguir a todo el Cártel de Sinaloa: Caro Quintero, El Mayo y Chapitos. Se ofrecen $45 millones. La campaña surge en medio de la frustración por el nivel de tráfico de fentanilo y la falta de acción en México. Cartel en la frontera de San Ysidro” escribió el periodista.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.



The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD