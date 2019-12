Demandarán a pintor por representar a Zapata como gay

Óscar Luna

Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El nieto de Emiliano Zapata, Jorge Zapata González, anunció que demandará al Palacio de Bellas Artes y al pintor Fabián Cháirez por exhibir la obra "La Revolución", en la que aparece El Caudillo del Sur desnudo, con zapatillas y sombrero rosa, montado sobre un caballo blanco.

La obra se exhibe en el Museo de Bellas Artes desde la última semana de noviembre como parte de la exposición "Emiliano Zapata después de Zapata" y también fue utilizada en el cartel publicitario de la misma.

"Lo que venimos a exponer es la burrada que hicieron de exponer una fotografía de nuestro General en Bellas Artes", reprochó Jorge Zapata este lunes ante la prensa de Morelos.

"Un pintor desconocido, que yo creo que quiere fama, donde saca a nuestro General ahora sí que de gay, entonces, yo creo que como familia, como pueblo, donde somos netamente zapatistas, eso no lo vamos a permitir".

El nieto del revolucionario consideró que esta pieza denigra la figura de su abuelo.

"Estamos armando la demanda, para nosotros como familia es denigrar la figura de nuestro General pintándolo de gay", comentó.

"Yo no tengo nada contra los gay, tengo muchos amigos, la verdad se han conducido de la mejor manera, y no sé por qué en Bellas Artes, un lugar tan importante para todos, fueron a exponer la figura de nuestro General en esa forma y no lo vamos a permitir".

Afirmó que muchas personas le han pedido ir al recinto cultural para tomar el cuadro y quemarlo.

"Pero nosotros somos respetuosos de las instituciones y nos vamos a conducir de la mejor manera, pero no vamos a permitir que denigren la figura de nuestro General en esa forma", puntualizó.

La Secretaría de Cultura dijo que esta obra cuestiona los estereotipos machistas que conforman la identidad nacional y visibiliza los movimientos de la diversidad sexual.