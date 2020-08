Denise Dresser se compromete a 'perrear' para apoyar a estudiantes

MÉXICO.- La politóloga, Denise Dresser, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se compromete a bailar una canción completa de Maluma en apoyo a sus alumnos del ITAM.

En la publicación, invitó a colaborar en el #BecatlonITAM, que tiene como objetivo recaudar fondos para los alumnos que más lo necesitan.

Dresser señaló que la meta es recolectar 146 mil pesos.

"Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta", escribió.