Disney celebrará por primera vez un desfile del orgullo LGBT

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- La compañía de entretenimiento The Walt Disney Company informó que, por primera vez, uno de sus parques de diversiones celebrará un desfile del orgullo gay en sus instalaciones. El anuncio significa un importante giro en los parques temáticos, que alguna vez fueron territorio hostil para las parejas LGBT que no podían mostrar su afecto en público debido a las restricciones del "ambiente familiar", un código de estrictos comportamientos que no aplicaba para las parejas heterosexuales.

El parque de diversiones pionero en esta nueva atracción será Disneyland Paris, en la capital de Francia, donde se celebrará a la diversidad sexual gracias a una alianza que hizo The Walt Disney Company con diversas agencias de viaje dedicadas a la comunidad LGBT, indica el portal de noticias Excélsior en su sitio web.

También te puede interesar: Sujeto intenta suicidarse y termina matando a 21 vecinos

El evento promete celebrar "la alegría de la diversidad" el próximo 1 de junio con un desfile "nunca antes visto", según la página web del parque Disneyland Paris. En el evento en Facebook creado por la compañía para atraer visitantes, el desfile promete "una asombrosa fiesta con mucho baile" y la posibilidad de subir a todas las atracciones hasta la medianoche.

"Vístete como en un sueño, siéntete fabuloso y experimenta un parque de diversiones Disney como nunca: energético, orgulloso y vivo con todos los colores del arcoiris", continúa la invitación en la página web del parque de diversiones.

La agencia de viajes The Magical Pride, una de las empresas aliadas con Disney para este evento, ofrece entradas por 78 euros (unos mil 700 pesos mexicanos) para el desfile que, según su página, "es el primer evento oficial LGBT, no solo en Disneyland Paris, sino en cualquier parque de diversiones de Disney en el mundo".

Los eventos LGBT "no oficiales" en parques de Disney ocurren desde 1991, cuando miembros de la comunidad gay se organizaron –sin intervención de The Walt Disney Company-- para crear los Días Gays en el parque temático de Orlando, Florida, donde miles se citaban para compartir un día de juegos.

Desde entonces, miles de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans se organizan "no oficialmente" en verano para asistir a los parques de diversiones de Disney de todo el mundo usando playeras con los colores de los arcoíris.