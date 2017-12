Héroe sin capa: rescata a conejo de las llamas en California

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Los incendios en el sur de California, en varias zonas de Los Ángeles, han obligado a cientos de ciudadanos evacuar desde el lunes.

Desde el inicio de la semana, a través de redes sociales se han compartido imágenes y videos de la devastación de las llamas en la zona, informa el portal Excélsior.

La cadena ABC News compartió un video de RMG News en la zona del condado de Ventura, donde un fotógrafo captó el increíble momento en que un hombre rescató a un conejo de las llamas.

También te puede interesar: Video: Salta de gran acantilado para poner a salvo a su amigo

En el video se ve a un hombre de sudadera roja frente al fuego, mientras ve a un pequeño conejo correr hacia el incendio. En cuanto ve que entró al fuego, comienza a moverse preocupado y a hacer ruido para atraerlo.

Man pulls over near La Conchita to save wild rabbit's life amid intense flames from the #ThomasFire https://t.co/e5UaqjzMhy pic.twitter.com/Qlk6oYWLs2