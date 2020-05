"Di positivo a negativo" dice Donald Trump luego de hacerse la prueba de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confundido a muchas personas en redes sociales luego de su respuesta hacía los reporteros sobre su nueva prueba de este jueves para detectar el COVID-19.

El video se ha hecho viral ya que ha creado mucha confusión entre los internautas, quienes han tenido que ver más de una vez el clip para poder entender lo que el mandatario estadounidense quiso decir.

Here is a quote from Trump:



"I tested very positively in another sense so— this morning. Yeah. I tested positively toward negative, right. So. I tested perfectly this morning. Meaning I tested negative." pic.twitter.com/xA0DBUcfr9