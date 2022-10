Difunden imágenes de Gabby Petito antes de ser asesinada

Un nuevo video muestra a la joven influencer Gabby Petito y Brian Laundrie comprando juntos en una tienda Whole Foods de Wyoming antes de que fuera asesinada.

Las imágenes muestran la última vez que fue vista públicamente el 27 de agosto de 2021, cuando su familia dijo que también fue su última llamada.

En las imágenes se ve a Petito y Laundrie entrando al estacionamiento en su camioneta Ford Transit blanca. Salen del vehículo y cruzan el estacionamiento hacia la tienda: Petito iba con los brazos cruzados frente a ella y Laundrie con las manos en los bolsillos

La pareja hizo compras durante unos 15 minutos, compró queso y café y salió del establecimiento. Se sentaron en su automóvil por otros 20 antes de salir del lugar y regresar a la carretera para continuar su viaje.

Ella se muestra "agotada" y "asustada", según Susan Constantine, experta en lenguaje corporal y presidenta de la Academia de Comportamiento Humano. Laundrie se mostraba "indiferente", dijo la especialista a Fox News.

Dos semanas antes, estuvieron involucrados en una llamada de violencia doméstica en Moab, Utah. Posteriormente, Laundrie fue a casa durante una semana y dejó a Petito en un hotel en Salt Lake City.

Constantine declaró que no hay suficiente material dentro de la tienda para indicar que percibió una amenaza.

Laundrie tomó la iniciativa durante la mayor parte del video, remarcó, y cuando en una ocasión tocó el hombro de Petito, eso podría indicar que estaba tratando de consolarla.

En julio de 2021, la pareja emprendió un largo viaje por carretera, que documentaron en sus páginas de YouTube e Instagram.

El entonces forense del condado de Teton, Dr. Brent Blue, dictaminó que la muerte de Petito fue un homicidio por estrangulamiento manual.

Never before seen video of Gabby Petito and Brian Laundrie shopping at Whole Foods market in Jackson, Wyoming on August 27, 2021. This is the last time she is seen alive. They would leave the store and drive to the campsite where Petito was murdered. (Via Fox News Digital) pic.twitter.com/7KCDXFhjKM