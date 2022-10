Diputado de Ayotzinapa votó en contra de la militarización

Manuel Vázquez Arellano, diputado de Morena y sobreviviente del Caso Ayotzinapa, votó en contra de la militarización en México, a pesar de exponer su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo expresó que confía que en el futuro se pueda hablar sobre una reforma que de un mejor marco jurídico a las policías comunitarias de las poblaciones indígenas.

El legislador, también conocido como Omar García dijo ante diputados que para él era muy difícil expresar sus argumentos como sobreviviente de Ayotzinapa.

Así votaron las y los diputados la ampliación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. Uno de los votos en contra fue el del diputado sobreviviente de Ayotzinapa @Omarel44 Los únicos priistas en contra fueron Sue Bernal y José Francisco Yunes Zorrilla 👇🏻 pic.twitter.com/OU08gCgxUD — Ximena Mejía (@XimenaHinojosa) October 13, 2022

"Estoy en una posición muy complicada, pero no quiero para nada que mis argumentos se relacionen con quienes tratan de abanderar causas que no son suyas", expresó.

El Diputado de Ayotzinapa subió a tribuna para defender la Reforma de la Extensión Militar.



"Ya no es un ejército que persigue y mata". pic.twitter.com/uCYZK100iC — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 13, 2022

"Si yo fuera auténtico en mi discurso, compañeros, compañeras, les diría, pues démosles mejor un marco jurídico a las policías comunitarias de las poblaciones indígenas porque en esas sí confía la gente, en esas sí se guarda la auténtica seguridad y eso yo sé que no les gustaría a muchos de acá", dijo al confiar que en el futuro se pueda discutir con la Coalición Juntos Haremos Historia, una propuesta al respecto "porque hay muchas comunidades indígenas que sí pueden preservar su propia seguridad y su propia justicia".

Al presentar una reserva al dictamen en materia de la Guardia Nacional, el diputado federal destacó que para el Caso Ayotzinapa se constituyó un grupo de expertos independientes “porque no confiábamos en las instituciones como tal" y para este tema se podrían participar observadores y organizaciones de derechos humanos en una Comisión Bicameral.

Vázquez Arellano indicó que la filosofía de los partidos de oposición es "la mano dura", "aplíquese la ley, la ley no se consulta" y "mátenlos en caliente".

El diputado de representación proporcional por Veracruz señaló que los partidos de oposición no mostraron muestras de solidaridad en el Caso Ayotzinapa y "muy al contrario, respaldaron la verdad histórica de Murillo Karam, respaldaron a Tomás Zerón de Lucio" y a otros funcionarios.

"Hablan de dictadura, pero jamás han sentido la persecución ni las amenazas como las sentimos nosotros en aquel tiempo o como la sintieron muchos luchadores sociales, o todavía muchos en muchas regiones del país donde gobiernan sus partidos, esa es la realidad de nuestro país y de la política.

"Que ahora vengan y se solidaricen con Ayotzinapa o se solidaricen con otras causas, no les queda, de verdad no les queda porque nosotros no andamos tratando de parecernos al PAN, se los aseguramos, por eso estamos en el Movimiento de Regeneración Nacional", expresó el diputado sobreviviente de Ayotzinapa.

"Para nada quiero que mi discurso se asemeje al de la oposición, estoy con la Cuarta Transformación y estoy con el Presidente de la República", agregó.