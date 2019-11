Diputado interrumpe Parlamento para proponerle matrimonio a su novia

Agencia

MÉXICO.- Este jueves, en momentos en que el Parlamento italiano debatía sobre asuntos de reconstrucción de infraestructuras dañadas por un terremoto que sacudió el país el año pasado, un legislador pidió la palabra para proponerle allí matrimonio a su novia. El gesto del diputado fue celebrado por algunos pero criticado por otros, incluyendo el presidente del organismo.

"Este no es un día como cualquier otro. Para mí es un día diferente, es un día especial", comenzó diciendo Flavio Di Muro. "Señor presidente, con todo respeto, no me dirijo a usted, estoy hablando a la tribuna para decir –añadió inclinándose para tomar un anillo–: Elisa, ¿te casarías conmigo?".

De inmediato, los colegas del legislador que se encontraban a su lado empezaron a aplaudir y lo felicitaron. Sin embargo, el momento se vio opacado por las palabras del presidente parlamentario, Roberto Fico, quien pidió a los asistentes que se concentraran en el debate y comentó que utilizar una intervención para tales fines era inapropiado.