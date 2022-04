Diputado de Morena prefiere dar concierto que votar por reforma eléctrica

Marco Antonio Flores, diputado de Morena, y vocalista de la Banda Jerez prefirió brindar a sus fans un concierto en Illinois, Estados Unidos que asistir a la Cámara de Diputados para emitir su voto a la reforma eléctrica 2022.

Sin embargo, su lugar no quedará solo, pues el artista solicitó una licencia para ausentarse de su cargo a partir del día 15 de abril al 19, por lo que Jeu Ramón Márquez, quedará como suplente.

Previo al inicio del debate de la reforma eléctrica el representante de Flores rindió protesta para poder emitir el voto a favor de la iniciativa de López Obrador.

“Hoy es un día histórico para México, hoy se vota por una de las reformas más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su puesto que estamos a favor; estamos a favor de México. Estamos a favor de la nación ¡Viva México!” declaró el suplente de Marco Flores, Jeu Ramón.

Jeu Marquez Cerezo anuncia que votará a favor de la Reforma Eléctrica como diputado de Morena, supliendo a Marco Flores de la Banda Jerez, Quién se ausentó por presentaciones musicales en Estados Unidos pic.twitter.com/rMknyrHwBP — Colmena Informativa (@ColmenaInfo) April 17, 2022

Ante la ausencia del vocalista, la diputa del Partido Acción Nacional (PAN) arremetió contra Marco Flores, por no renunciar a su estilo de vida por la “Patria”.

“Marco Flores prefirió un concierto a legislar. Cuando intento ser panista y me acuso de clasista lo único que le dije fue: ¿estarías dispuesto a renunciar a tu estilo de vida por la Patria como lo hacemos muchos? Hoy a más de un año no me equivoqué” acusó la legisladora.