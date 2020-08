Pese a orden de “NO PUBLICAR” Disney Plus anuncia estreno en Latinoamérica

Alejandro Vizzuett Díaz

Ciudad de México.- Aunque ya era un hecho la noticia del lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica, se desconocía la fecha exacta de la llegada de la plataforma; no obstante, ahora, gracias a un tuit que aparentemente se lanzó por error, se reveló que será el 17 de noviembre el día del estreno.

" Posteo anunciando el lanzamiento de Disney Plus en Latinoamérica el 17 de noviembre. Nota: usar hashtag #DisneyPlus", se lee en la publicación de la cuenta oficial de Disney+ Latinoamérica.

La red social oficial de Disney Plus comentó la publicación de su cuenta hermana al indicar que supuestamente esa información aún tenía que ser confidencial.

"FELICI... ¡UN MOMENTO! Este anuncio no estaba en nuestro calendario de hoy", se lee en el mensaje, al que se le añadió una imagen gif del Genio de Aladdín con una expresión de sorpresa.

Y para seguir en el mismo tono jocoso, Disney+ Latinoamérica le contestó con una alusión al filme Monsters Inc.

"No preocupar. Estoy trabajando en mi papeleo", se indicó con una imagen gif del personaje Mike Wazouski.

