Trump no quiere que un ‘Einstein’ pilotee su vuelo

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Tras la tragedia del avión de Etiopía, que dejó 157 personas muertas y ocasionó restricciones internacionales para los aviones Boeing, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se manifestó este martes en su cuenta de Twitter con críticas al sector de la aviación.

El mandatario, que pasó de viajar en vuelos privados a trasladarse en el Air Force One, consideró que los aviones se están volviendo "demasiado complejos para volar", por lo que "ya no se necesitan pilotos, sino científicos del MIT", prestigiosa universidad de donde sale tecnología de última generación, reporta Infobae.

Airplanes are becoming far too complex to fly. Pilots are no longer needed, but rather computer scientists from MIT. I see it all the time in many products. Always seeking to go one unnecessary step further, when often old and simpler is far better. Split second decisions are....