La extraña manera de Trump de abrazar la bandera

ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso ante un grupo de empresarios en el que defendió su política de 'tolerancia cero' con la inmigración.

El acto acabó con un peculiar gesto del mandatario que ha sido muy comentado en las redes.

"Vamos bien como país, y son realmente ustedes quienes están haciendo que Estados Unidos vuelva a ser grande otra vez", concluyó Trump su discurso con motivo del 75.º aniversario de la Federación de Empresarios Independientes, después de lo cual abrazó largamente una bandera de EU que se encontraba sobre el escenario.

So this just happened as Trump wrapped up his NFIB speech pic.twitter.com/qOH75xivAu — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 19 de junio de 2018

El video de la escena se hizo viral y provocó diversas interpretaciones por parte de los internautas.

Un usuario reaccionó publicando en su cuenta de Twitter un fragmento de una entrevista de Trump en la que el presidente afirmó que le gustaba "luchar por la bandera", aunque más tarde reconocía que no sabía lo que significaban las trece franjas de la enseña nacional. "Siempre que Trump abraza la bandera, pienso en esto", escribió el tuitero.

Whenever Trump hugs a flag, I think of thispic.twitter.com/nlltR4uNTy — Brian Tashman (@briantashman) 19 de junio de 2018

Al mismo tiempo, otro internauta bromeó deseando a todos que encontraran en sus vidas a alguien que los mirara como Trump mira a la bandera.

El tuitero Marcus Gilmer recordó que no fue la primera vez que el presidente protagonizaba un gesto similar, y publicó dos videos en los que se ve a Trump hacer lo mismo en 2016 y durante su campaña electoral en 2015.

This is not the first time Trump has hugged a flag. Here's another instance from 2016. Note the aggressive shake. pic.twitter.com/mX92tx8UqV — Marcus Gilmer (@marcusgilmer) 19 de junio de 2018

Comparando ambos momentos, Gilmer hizo hincapié en que el abrazo de 2016 parecía una "sacudida agresiva", mientras que durante su carrera por la Presidencia, el republicano fue "mucho más suave".

La publicación de este usuario llamó la atención de otros internautas, que iniciaron un debate sobre si el presidente había actuado de manera agresiva o no: "no fue una agresión, sino afecto", defendía una tuitera, mientras que otra llamaba a desconfiar de estos "trucos de salón de falso patriotismo".