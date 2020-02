Drake Bell comparte foto de los Aristemo y redes enloquecen

CIUDAD DE MÉXICO.- El fenómeno de los “Aristemo” sigue más vivo que nunca, a pesar de que la telenovela de donde surgieron concluyó hace tiempo.

No hay tweet o historia de Instagram de Emilio Marcos y Joaquín Bondoni que no obtenga miles de reacciones y likes, o incluso, publicaciones de tercero respecto a los jóvenes artistas… como ocurrió con Drake Bell.

En redes sociales se volvió tendencia “Emiliaco X Drake”, luego de que Drake Bell compartiera una fotografía de Emilio Marcos y Joaquín Bondoni durante una entrevista en vivo para el programa Hoy.

Además, como previamente Drake preguntó en su cuenta de Twitter con qué artista mexicano podría hacer una colaboración, la respuesta por parte del hijo de Niurka no se hizo esperar, desatando la locura de sus fans.

E: wey, si es, no mames

E: si es a la verga

E: déjame ir wey

E: no mames, es el oye tranquilo viejo

E: no mames, viene para acá, ya wey acaba

E: no mames wey, se me va a ir

X: *sigue hablando*

E: si ajá, ¿samay? ¿botas? Si, adiós



EMILIACO X DRAKE



