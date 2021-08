El influencer Mexicano mejor conocido como Luisito comunica a captado la atención en las redes sociales sociales ya que unos de sus videos se volvió viral, debido a que algunos seguidores del pillín se percataron de un presunto suceso paranormal.

Esto ha causado revuelo y especulaciones entre los seguidores, donde algunos dudan de la veracidad y creen que pudiera tratarse de una edición por parte del equipo del “Rey Palomo”.

El video viral está en la sección "Luisito tecnología” en el cual el palomín habla sobre unos audífonos de $15 pesos que pueden cargar tu teléfono móvil.

En dicho clip se puede ver en el minuto 10.25 como el duende de yeso cierre los ojos, dejando a los cibernautas con duda y a otros sorprendidos.

En twitter se puede apreciar un fragmento del video donde se capta el suceso paranormal.

El duende de Luisito Comunica > Lilly de Alexa Bliss pic.twitter.com/GieAMHeIhj — Kevma Punk (@K3VMA) August 22, 2021

El video lleva 1-3 m de vistas, por lo que es tendencia, debido a la cantidad de comentarios en su canal, el youtuber inmediatamente tocó el tema en sus historias de Instagram, confirmando que la estatua había cerrado los ojos, cosa que lo dejó sorprendido.

"Yo estaba feliz hablando de unos audífonos y un duende parpadea, no hay más. Es claro que el duende cierra el ojo; esa dramatización de la música se hizo después, no era parte del video original, pero que miedo, ya no sé si puedo dormir tranquilo en la noche", dijo en sus redes.

El palomón aseguró que no se trataba de ningún truco, pero por otra parte algunos seguidores especulan que puede ser un truco publicitario o de marketing por parte del influencer.

