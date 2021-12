Dueño decide explotar su Tesla en lugar de pagar más de 400 mil pesos por repararlo

El dueño de un Tesla Modelos S decidió explotar el carro luego de que el taller de reparación en Finlandia le dijo que tenía que pagar más de 22 mil 600 dólares (468 mil pesos mexicanos aproximadamente) para reemplazar la batería de su automóvil.

Es por ello que Tuomas Katainen, dueño del lujoso auto, en lugar de pagar dicha cantidad monetaria optó por colocar 30 kilos de dinamita alrededor del vehículo y explotarlo.

De acuerdo con Katainen su Model S de 2013 no presentó ninguna falla durante mil 500 kilómetros, pero luego de forma recurrente aparecieron códigos de error.

Tras enviarlo a un taller de la marca para su revisión y permanecer allí durante casi un mes, le notificaron que no podían hacer nada para arreglar su auto. La única solución era reemplazar la “pieza” defectuosa, la cual era la batería y tenía un costo de más de 468 mil pesos mexicanos.

Por si fuera poco, si Katainen accedía a la reparación, el taller no podía hacerla al momento porque debían pedir permiso a la compañía antes de iniciar.

Para Katainen se le hizo más fácil recoger su automóvil del taller y hacerlo explotar que comprar un Tesla Model S en Finladia, ya que uno usado cuesta alrededor 43 mil dólares (900 mil pesos mexicanos aproximadamente).

Para lograr su objetivo de explotar su Tesla Model S, el dueño se alió con el youtuber Pommijätkät, quien en su canal tiene todo un historial de explotar cualquier cosa posible.

