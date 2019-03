Adolescente estalla huevo en la cabeza de un senador antiislámico

Agencias

Cancún.- Un chico de 17 años, conocido ahora como Egg Boy, estrelló un huevo en la cabeza de un político australiano antiislámico que se ha caracterizado por sus comentarios ofensivos contra quienes profesan esa religión.

En el vídeo que circula en redes sociales, puede observarse al legislador Fraser Anning hablando hacia una cámara, durante un evento en Melbourne. Detrás de él, el adolescente le graba con su celular para, segundos después, estallarle un huevo en la cabeza.

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X