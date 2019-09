El nuevo reto viral para tener los labios más grandes

Agencia

Ciudad de México.-Este es un nuevo reto en el que el fin último es de naturaleza estética, más allá de toda repercusión, como ya estamos acostumbrados.

El reto consiste en pegarse con pegamento el labio superior para que parezca que están más gruesos los labios.

Los efectos son inmediatamente impactantes, y es gracias a eso que los videos e imágenes se vuelven virales y cada vez son más los usuarios que comparten su experiencia.

imagine you’re talking to someone and your lip falls down by accident pic.twitter.com/kDD9CqHOr6