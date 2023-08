‘El Patrón’: el embajador del amor que conmueve a Tik Tok

Muchas personas escuchan su característico grito a lo lejos y comienzan a sonrojarse: ‘es usted muy afortunada, señorita. Aquí le manda un arreglito El Patrón’.

Cada visita de 'Flores El Patrón’ se ha convertido en un momento inolvidable, tanto como para quien recibe un ramo ‘buchón’, de 100 a 500 rosas, como para los testigos de un acto de amor tan común, pero algo empolvado, como lo es llevarle flores a la persona amada.

Sin embargo, no todo fue un ‘camino de rosas’ para esta celebridad de internet, que acumula cientos de comentarios positivos y miles de likes en cada video que postea.

Antes de ser reconocido en redes sociales, Raúl era un egresado de la carrera de Ingeniería Biomédica que se enfrentó a un mercado laboral postpandemia que no le ofrecía oportunidades de desarrollo, ni una vía para llegar al trabajo para el que se preparó.

Ante ese desilusionante panorama, Raúl comenzó a vender flores en calles de la Ciudad de México, un emprendimiento que duró sólo un par de días, debido al impacto que le causó ver el asalto a un automovilista.

Tuvieron que pasar varios meses para que decidiera innovar con sus entregas temáticas.

Todo empezó con unas botas y un sombrero que le pidió prestados a su papá, así como una camisa roja de estilo vaquero que a la larga se volverían un símbolo por el que sería reconocido en las calles y en redes sociales.

De hecho, su personaje nació gracias a las bromas de un comediante que arrojaba paquetes con harina a transeúntes y que antes de salir corriendo, le decía a las víctimas que era ‘un envío de El Patrón’.

Raúl decidió darle la vuelta a esto y vinculó al personaje con la labor de un trabajador del campo que, ‘como encargo del jefe’, lleva un arreglo con cientos de rosas a su persona amada.

En un inicio, acercándose discretamente a la ‘señorita afortunada’. Después, con la práctica y tras decenas de entregas, gritando desde la distancia para que ‘toda la colonia se entere’.

Han pasado 6 meses desde que 'El Patrón’ empezó a retumbar en las redes sociales con sus ramos ‘buchones’. En ese tiempo su negocio ha crecido exponencialmente, pues, confiesa, ha realizado unas 200 entregas por mes, en promedio.

Su perfil en Tik Tok suma 1.4 millones de seguidores.

Para Flores ‘El Patrón’ más allá de ser el encargado de llevar centenas de rosas a la persona amada, el éxito de su negocio radica en que ha logrado convertirse en el portador de un sentimiento que siempre es difícil expresar: el amor.

"Si me pedían: 'dile que la amo y que es el amor de mi vida...' no se me hacía realmente algo difícil, expresar emociones externas. Las palabras sí son mías, pero el sentimiento no es mío", detalla en entrevista.