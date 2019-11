¿El peor día de su vida? Cerdo ataca a un reportero en plena transmisión

Agencia

Grecia.- El pasado martes un reportero se vio en graves problemas cuando intentaba hacer una transmisión en directo desde la ciudad de Kineta, Grecia, y fue atacado por un enorme cerdo.

Lazos Mantikos ya se encontraba listo para comenzar su reporte, sin embargo el animal aparece de manera sorpresiva e intenta atacarlo en repetidas ocasiones, informó El Debate.

En el video que fue publicado en Twitter se puede ver como sus compañeros no pueden contener la risa al ver como Mankitos grita desesperado.

Aparentemente el reportero intentaba informar sobre la situación climática del pasado lunes en la ciudad griega. Mencionó el periodista que el cerdo ya lo había atacado en varias ocasiones previo a realizar la transmisión.

Greek journo pestered by a pig while reporting on the recent floods in #Kinetta #Greece #tv #bloopers #ant1tv #Ant1news pic.twitter.com/vsLBdlWCMB