“El Ratón Pérez” puede circular libremente pese a cuarentena por Covid-19, afirma presidente

ARGENTINA.- ¿Y si miro todo como un niño? Los colores son intensos. Así dice una estrofa de la canción “Vivir”, de la cantautora y compositora española Rozalén, la cual ha circulado recientemente en redes sociales como un himno de lucha contra la pandemia por coronavirus que ha obligado a millones de personas a permanecer en confinamiento en sus hogares. Y es que precisamente es la inocencia de un niño, la que se hizo viral, luego de que preguntara a un mandatario nacional si el ratón de los dientes también estaría en cuarentena, pues tenía urgencia de saber quién se llevaría su diente de leche recién caído.

De acuerdo con el portal de noticias Clarín, Alberto Fernández, presidente de Argentina, respondió a la consulta que tuvo un pequeño de 7 años, quien preocupado porque todos deben quedarse en casa por la cuarentena debido al coronavirus temía que el ratón fuera arrestado por las autoridades.

La madre del menor ayudó a escribir la duda en su cuenta personal de twitter, el escrito decía: “Querido @alferdez necesito consultarle si entre las excepciones de cuarentena se encuentra el Ratón Pérez. A Joaquín se le cayó su primer diente y no sabemos si dejar la carta (el diente no lo encontramos) y no queremos poner al ratón en un brete y que la policía lo detenga”, se lee en la publicación de la progenitora.

El presidente de Argentina responde la duda del pequeño

La sorpresa que se llevó el niño y su madre quien escribió la consulta a través de su cuenta de twitter, fue que el presidente Alberto Fernández le respondió que, el Ratón Pérez podía circular libremente.

El presidente quien anunció el aislamiento preventivo y obligatorio durante 12 días le respondió una hora más tarde a la madre del niño.

“@littlekbz Cecilita! El Ratón Pérez puede llevar recompensas por los dientes caídos porque no está en cuarentena. Pero el resto sí. ¡Todos nos quedamos en casa!!! Así nos cuidamos y cuidamos a los demás. Que Joaquín deje su diente bajo la almohada y disfrute la recompensa”, escribió contestándole a la madre.