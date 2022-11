El rímel seco y la gorra: Esto significan las nuevas tendencias en redes

¿Qué sucedes con el "rímel seco"? Recientemente las redes sociales se han inundado con este nuevo meme. Muchos usuarios se han cuestionado sobre el significado de esta tendencia que han originado internautas.

"Amaba mi rímel pero lo tiré después de que se secó", es una de las diversas frases que se han vuelto viral y que son una analogía de los hombres dentro de un noviazgo. Aunque la comparación se puede incluir a las parejas en general.

"Amigos cuidado, acabo de descubrir que cuando las mujeres hablan del rímel realmente se refieren a hombres", se puede leer entre los cientos de comentarios que han surgido alrededor del meme.

De esta manera, la frase "Amaba mi rímel pero lo tiré después de que se secó", podría significar "Amaba a mi novio, pero terminé con él después de ponerse distante".

una vez mi rímel se secó y me chinge a su hermano

Por su parte, cuando los hombres entendieron de qué se trataba la tendencia en redes, no tardaron en comenzar su propia analogía: esta vez con gorras.

"Me alegro de que tengo más de tres gorras (novias) por si una no me combina para salir de fiesta".