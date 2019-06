Elon Musk quiere comprar Game of Thrones ¡para cambiar el final!

Agencia

MÉXICO.- Muchos de los fanáticos que siguieron la trama de Game of Thrones durante años, quedaron insatisfechos con el final y muestra de ello es la opinión de Elon Musk, el hombre detrás de Tesla y SpaceX.

El empresario publicó en redes sociales que si su tuit llegaba a los 5 mil likes, compraba Game of Thrones para filmar de nuevo la última temporada, indica el portal de noticias Unocero.

«Los White Walkers van a matar a todos«, señaló con humor.

Su tuit despertó mucho interés y apoyo, así que los fanáticos no han dejado de pedir al millonario que ponga manos a la obra. Evidentemente, Elon Musk eliminó dicho tuit, pero no faltó quien realizara una captura de pantalla.

No sabemos si Elon Musk de verdad está contemplando comprar los derechos de Game of Thrones o si sólo está bromeando, algo que no sorprendería porque su humor es muy peculiar.

¿Consideras que la última temporada de Game of Thrones debería rehacerse?