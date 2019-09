Empleada encuentra 53 mil dólares y los devuelve a la policía

Agencia

MÉXICO.- Una empleada filipina de una cafetería Starbucks de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, devolvió a la Policía una bolsa olvidada por un cliente, que contenía 195.000 dirhams en efectivo (53.000 dólares) y otros objetos de valor, informa Gulf News.

De acuerdo con el informe, la bolsa fue encontrada en el Dubai Mall, el centro comercial más grande de la ciudad. Además del dinero en efectivo, la bolsa contenía una chequera, dos cheques por un monto de 136.000 dólares y 1.700 dólares respectivamente, así como documentos personales del propietario, indica el portal de noticias RT en su sitio web.

