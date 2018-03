Empleada pelea con clientes y les escupe su comida (video)

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Una empleada de un establecimiento de comida, se volvió viral en las redes sociales, nada más ni nada menos, por escupir sobre la comida de un cliente.

La joven que fue captada en un video, escupió el sándwich de unos comensales en Missoula, Estados Unidos, por por lo que fue despedida luego de que el desagradable incidente se viralizara, informa SDP.

Eran las 3 de la madrugada cuando una pareja entró al restaurante Pita Pit para comprar comida. Sin embargo, luego de que los ánimos se calentaron entre la trabajadora y la cliente, la empleada del restaurante escupió en la comida dando inicio a un intercambio de insultos, que por poco termina en los golpes.

Todo el incidente, fue registrado en un video y minutos después fue publicado en Facebook. En menos de un día el video alcanzó cerca de 350 mil reproducciones y más de 2 mil reacciones de las personas, informa el portal La Opinión.

Fast food employee spits in customer's food in viral video #FACTS MAR. 25, 2018. A #PitaPit employee in #Missoula MT, has been terminated after a #Facebook video showed her #spitting in a customer’s sandwich #FOODNETWORK #FOODANDWINE #EATER #TRUECOOKS #FOODFIGHT #NYC #LAEATS #NYC pic.twitter.com/55PkdhRZtG